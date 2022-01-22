Учені попереджають світ про масове поширення хвороб очей

У всьому світі у людей стрімко погіршується зір

Науковці передбачили «епідемію» короткозорості

Група вчених із Великої Британії провела дослідження і дійшла висновку, що у світі стрімко збільшується кількість людей з короткозорістю.

Люди, які народилися з кінця 60-х років, набагато частіше стикаються з проблемами зору. Про це пише ScienceAlert.

Вчені зазначили, що серед людей, які народилися у 1960 році та пізніше, на 10% більше короткозорих. А сучасна молодь ще частіше стикається із проблемами зору.

Дослідники відзначають, що у молодого покоління спостерігаються важчі форми порушення зору.

Вчені вважають, що незабаром людство може зіткнутися з «епідемією» короткозорості.

Експерти зумовлюють такі зміни з екологією, також молоді люди більше часу проводять перед екранами та отримують більше зорової інформації.

Нагадаємо, науковець розповів про вплив коронавірусу на зір.

До слова, американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило нові очні краплі, які допомагають боротися з пресбіопією, також відомою як «старечий зір». Це вікові проблеми з фокусуванням на об’єктах поблизу, які проявляються у більшості людей старше 40 років.

Також експерти розповіли, як смартфони «вбивають» зір.

Читайте також:









