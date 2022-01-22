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    Учені попереджають світ про масове поширення хвороб очей

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    У всьому світі у людей стрімко погіршується зір - Учені попереджають світ про масове поширення хвороб очей
    У всьому світі у людей стрімко погіршується зір
    фото з відкритих джерел

    Науковці передбачили «епідемію» короткозорості

    Група вчених із Великої Британії провела дослідження і дійшла висновку, що у світі стрімко збільшується кількість людей з короткозорістю.

    Люди, які народилися з кінця 60-х років, набагато частіше стикаються з проблемами зору. Про це пише ScienceAlert.

    Вчені зазначили, що серед людей, які народилися у 1960 році та пізніше, на 10% більше короткозорих. А сучасна молодь ще частіше стикається із проблемами зору.

    Дослідники відзначають, що у молодого покоління спостерігаються важчі форми порушення зору.

    Вчені вважають, що незабаром людство може зіткнутися з «епідемією» короткозорості.

    Експерти зумовлюють такі зміни з екологією, також молоді люди більше часу проводять перед екранами та отримують більше зорової інформації.

    Нагадаємо, науковець розповів про вплив коронавірусу на зір.

    До слова, американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило нові очні краплі, які допомагають боротися з пресбіопією, також відомою як «старечий зір». Це вікові проблеми з фокусуванням на об’єктах поблизу, які проявляються у більшості людей старше 40 років.

    Також експерти розповіли, як смартфони «вбивають» зір.

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    Теги: здоров'я хвороби молодь
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    Учені попереджають світ про масове поширення хвороб очей