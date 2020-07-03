В Україні з’явиться резерв держслужбовців



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Відповідний закон Рада схвалила у другому читанні

В Україні буде утворено кандидатський резерв державних службовців. Верховна Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроєкт №3491.

За документ проголосували 258 нардепів.

Закон передбачає, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, будуть вносити в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично будуть запрошувати до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду і рівню освіти.

Згідно з документом, інформація за вказаними кандидатам в базі кандидатського резерву буде перебувати протягом року - з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого.

Порядок ведення і застосування даних такої бази буде затверджувати Кабінет міністрів окремим положенням.

Між іншим, сьогодні Рада відправила у відставку голову Антимонопольного комітету Терентьєва.

2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву про відставку, проте вже наступного дня ніби відкликав її.

Також зазначимо, що 3 липня під час позачергового засідання парламенту нардепи відправили у відставку голову НБУ Якова Смолія. Відставку очільника НБУ підтримало 286 нардепів.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.