Сімейні цінності чи «домострой»? Держава закупить до бібліотек скандальну книжку

Вона потрапила до Переліку видань для для поповнення бібліотечних фондів

Для українських бібліотек буде закуплено 459 примірників книги Марини Ланге «Щоб не було у 16 запізно». Про затвердження Переліку видань для для поповнення бібліотечних фондів 2021 року, до якого увійшла дана книга, повідомляє Український інститут книги.

Спеціаліст з комунікацій Микола Ябченко своїй сторінці у Facebook висловив обурення фактом потрапляння даної книги до списку, затвердженого трьома експертними радами.

«Як так? Так працювала ж експертна рада! Навіть три. Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом в ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це г… потрапляє в бібліотеки», – написав він.

В анотації до книги зазначено, що «Щоб у 16 не було запізно» – «книжка про те, як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя».

Видання Українська Правда. Життя зазначає, що поради із вихованні дитини у ній є сексистськими.

«Дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною. А хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним». Також, на думку авторки, «хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти», а дівчатка «вже народжуються з жіночими якостями».

Нагадаємо, Поетична збірка «Антена» Сергія Жадана увійшла до списку номінантів Польського товариства книговидавців «Найкрасивіша книжка року 2020».

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