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    Сімейні цінності чи «домострой»? Держава закупить до бібліотек скандальну книжку

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    Книгу було презентовано на цьогорічному Книжковому Арсеналі - Сімейні цінності чи «домострой»? Держава закупить до бібліотек скандальну книжку
    Книгу було презентовано на цьогорічному Книжковому Арсеналі
    Фото: ipio.com

    Вона потрапила до Переліку видань для для поповнення бібліотечних фондів

    Для українських бібліотек буде закуплено 459 примірників книги Марини Ланге «Щоб не було у 16 запізно». Про затвердження Переліку видань для для поповнення бібліотечних фондів 2021 року, до якого увійшла дана книга, повідомляє Український інститут книги.

    Спеціаліст з комунікацій Микола Ябченко своїй сторінці у Facebook висловив обурення фактом потрапляння даної книги до списку, затвердженого трьома експертними радами.

    «Як так? Так працювала ж експертна рада! Навіть три. Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом в ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це г… потрапляє в бібліотеки», – написав він.

    В анотації до книги зазначено, що «Щоб у 16 не було запізно» – «книжка про те, як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя».

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    Сімейні цінності чи «домострой»? Держава закупить до бібліотек скандальну книжку
    Сімейні цінності чи «домострой»? Держава закупить до бібліотек скандальну книжку

    Видання Українська Правда. Життя зазначає, що поради із вихованні дитини у ній є сексистськими.

    «Дівчинка мусить вміти піклуватися, надихати, бути цнотливою та умиротвореною. А хлопчик – цілеспрямованим, щедрим та аскетичним». Також, на думку авторки, «хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти», а дівчатка «вже народжуються з жіночими якостями».

    Нагадаємо, Поетична збірка «Антена» Сергія Жадана увійшла до списку номінантів Польського товариства книговидавців «Найкрасивіша книжка року 2020».

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    Теги: книги дитяча книга
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    Сімейні цінності чи «домострой»? Держава закупить до бібліотек скандальну книжку