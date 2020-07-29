Засновник «Нашого формату» готовий закрити видавництво



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Владислав Кириченко готовий закрити видавництво

Владислав Кириченко «втомився від жлобства, невдячності, підступності, заздрісності та дріб’язковості української недоінтелектуальної бульбашки»

Засновник і власник «Нашого формату» Владислав Кириченко заявив, що готовий закрити видавництво і зайнятись іншим бізнесом.

Про це Кириченко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Маю для Вас неприємну новину. Якщо хто не в курсі, останні 15 років я, з того моменту, коли закрив свої проблеми відповідно нижчим сходинкам піраміди Маслоу, більшу частину своїх грошей витрачаю на різноманітні активності, спрямовані на створення української політичної нації. Наш Формат, УНК, Книга Вголос, Уніж, та купа інших волонтерських проектів — все це відверті галюцінації з точки зору цинічного just business підходу. За останні кілька місяців я отримав таку дозу гі*на від ліберанальної українцентричної спільноти, яка радісно реалізує свої едипові, в тому числі ЛГБТ- феміністично-анархічні комплекси, що в мене реально опускаються руки», — написав він.

Кириченко зазначив, що доведе до фінішу проекти з Локом, Лістом, Мізесом, Скрутоном, Гаєком, Шпенглером, новими книжками Фукуями, Фергюсона та Канемана.

«Видам навіть Обдурених Випадковістю Талеба та Перспективи Української Революції. І не тільки, бо ми відповідальні за тих, хто нам повірив.... На цьому — все, дорогі френди. Я втомився від жлобства, невдячності, підступності, заздрісності та дріб’язковості української недоінтелектуальної бульбашки. А я - вчергове серйозно займуся нормальним бізнесом ( я це вмію, доведено практикою) замість волонтерського безглуздя, що зжирає левову частку мого часу, врешті- решт куплю готель на Тенерифі, вивчу молодших дітей в Америці, напишу мемуари про своє лузерство, як Чикаленко, що надихав мене на те, що я самовіддано робив протягом половини свого життя», — резюмував видавець.

У травні засновник і власник «Нашого формату» Владислав Кириченко розповів, що перезапускає роботу видавництва. Нову команду видавництва очолить Оксана Булава.

Раніше вже колишня головна редакторка «Нашого формату» Ольга Дубчак пояснила причини звільнення — публікацією книги російської науковиці та приниженням з боку власника, який порівняв працівників компанії з індиками та фермою.