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    Книжку Жадана номінували на конкурс у Польщі

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    Журі конкурсу оцінює лише дизайн книг - Книжку Жадана номінували на конкурс у Польщі
    Журі конкурсу оцінює лише дизайн книг
    Фото shpalta.media

    Поетична збірка «Антена» увійшла до списку номінантів Польського товариства книговидавців «Найкрасивіша книжка року 2020»

    Переклад книжки українського письменника Сергія Жадана у списку номінантів польського конкурсу «Найкрасивіша книжка року 2020». Про це повідомляється на сайті Польського товариства книговидавців ptwk.pl.

    Поетична збірка «Антена» Сергія Жадана у перекладі Богдана Задури, що минулого року вийшла у видавництві «Warstwy» (Вроцлав), увійшла до списку номінантів 61 Конкурсу Польського товариства книговидавців «Найкрасивіша книжка року 2020».

    Книжка увійшла до списку номінації «Художня література». Церемонія нагородження відбудеться 9 вересня під час Варшавського книжкового ярмарку.

    Конкурс «Найкрасивіша книжка року 2020» проводить Польське товариство книговидавців. На нього можуть подавати книжки польських видавництв, створені авторами (в тому числі дизайнерами), які постійно проживають у Польщі. Журі конкурсу оцінює лише дизайн книг. Видавці книжок-переможців отримують почесні дипломи. Конкурс є формою промоції польських книжок за кордоном, і переможців запросять до участі у конкурсі «Найкращий дизайн книг з усього світу» в Лейпцигу та на виставку «Buchkunst» Міжнародного книжкового ярмарку в Франкфурті.

    Нагадаємо, відомий український письменник із Вінниччини Олег Чорногуз стaв лaуреaтом Міжнaродної премії ім. М.Гоголя «Тріумф» зa ромaн «Тінь генія».

    Також, Національна спілка письменників України й Організація українських націоналістів обрали лауреатів премії імені Олега Ольжича.

    До слова, стали відомі усі переможці кінопремії «Золота Дзиґа-2021».

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    Теги: Польща конкурс література письменник Сергій Жадан
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    Книжку Жадана номінували на конкурс у Польщі