В «Укрпошті» розповіли, як працюватимуть під час посиленого карантину

Клієнти «Укрпошти» можуть скористатися послугами компанії за звичним графіком

Під час посиленого карантину відділення «Укрпошти» працюють без змін у роботі, йдеться 5 квітня на сайті компанії.

«Клієнти можуть скористатися послугами компанії за звичним графіком. На час посилених карантинних обмежень продовжують працювати стандартно без змін у роботі всі 11 000 відділень «Укрпошти», – говориться в повідомленні.

Наголошується, що відділення працюють із дотриманням визначених карантинних вимог. «Зокрема, згідно постанови КМУ №230 про внесення змін до постанови КМУ №1236 перебування та обслуговування клієнтів на території відділень Укрпошти можливе лише за умови наявності респіратора чи захисної маски, яка прикриває ніс та рот. Також Укрпошта звертається до клієнтів з проханням дотримуватися безпечної дистанції у 1,5 метра, підходити до оператора по одному і лише після того, як попередній відвідувач завершив розрахунки за послуги», – наголосили в «Укрпошті».

Проте, аби мінімізувати ризик зараження, компанія закликає користуватися онлайн-сервісами «Укрпошти» , щоб сплатити за комунальні послуги, оформити онлайн-передплату, сплатити за переказ, замовити ліки, продукти чи товари з інтернет-магазинів та інше.

За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.