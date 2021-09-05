В Умань вже прибули 23 тис. хасидів на святкування Рош га-Шана

Хасиди щороку збираються в Умані для святкування іудейского Нового року

Станом на 5 вересня до Умані вже прибули майже 23 тис. паломників-хасидів, серед яких 1730 дітей

До Черкаської області вже прибули майже 23 тис. паломників-хасидів, серед яких 1730 дітей. Про це повідомляє обласна поліція у Фейсбуці.

Зазначається, що поліцейські контролюють ситуацію в районі паломництва та виявили кілька правопорушень в Умані.

Зокрема, у районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії.

За даними поліцейських, у період з 1 по 4 вересня до них надійшло 22 повідомлення про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. Зараз до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Окрім того, поліцейськими спільно з працівниками міграційного відділу Умані виявлено громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні. На порушника складено адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення про примусове повернення його до країни громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.

Також поліцейські зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного уманчанина слідчі вилучили заборонені предмети: два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 – ножів, 6 – дерев’яних біт, повідомили в поліції.

Загалом ситуація в Умані та районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони продовжують посилено нести службу, підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.