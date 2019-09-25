В Умань приїхали вже більше двох тисяч хасидів



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У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня

Місця паломництва в Умані знаходяться під цілодобовим контролем правоохоронців

До Умані вже прибуло понад дві тисячі паломників.

Про це 25 вересня повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.

«Станом на дев’яту годину ранку до Умані прибуло 2128 паломників. Загалом цього року очікується приїзд близько 40 тисяч паломників з різних країн світу», - заявили в поліції.

Зазначається, що з 23 вересня і до завершення масових заходів в Умані публічний порядок та безпеку громадян забезпечують представники зведеного загону поліції. Місця паломництва знаходяться під цілодобовим контролем правоохоронців.

Територія паломництва умовно поділена на сім секторів, на яких визначено 46 піших маршрутів та розміщено 17 постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та два пункти візової підтримки. В місцях паломництва працівники поліції несуть службу цілодобово у двозмінному режимі.

Нагадаємо, для забезпечення публічного порядку під час святкування єврейського Нового року в Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України.

У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні - до вечора 1 жовтня.