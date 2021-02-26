В Умані хлопчик випав з вікна: спускався на зв'язаних простирадлах

Дитину госпіталізували з переломом гомілки

В Умані 12-річний хлопчик впав з четвертого поверху. Дитина хотіла потрапити на вулицю й скористалася для цього зв'язаними простирадлами.

Про це повідомила прессекретарка КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» Ірина Назарок.

Про падіння дитини диспетчеру повідомив очевидець.

«Як розповів медикам сам хлопець, він знаходився вдома з 6-річною дитиною. Батьки були на роботі і вхідні двері були зачинені. Тож підліток, зв'язавши докупи простирадла і спустивши їх із вікна 4-го поверху, вирішив таким чином втрапити на вулицю. Але під час спуску він зірвався разом із простирадлами», – розповіла Ірина Назарок.

Медики оглянули хлопця та доправили його до Уманської міської лікарні. Попередньо у дитини діагностували перелом гомілки.

Нагадаємо, у Києві учень ліцею, знімаючи відео, вистрибнув з вікна. Дитина залишилася живою, але отримала численні травми.

Того дня його випадок був не першим. Так, на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

Як повідомлялося, від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.