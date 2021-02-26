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    Поліція Київщини розшукала двох зниклих дітей

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    Дев'ятирічна дівчинка відмовилась повертатись до матері в Яготин - Поліція Київщини розшукала двох зниклих дітей
    Дев'ятирічна дівчинка відмовилась повертатись до матері в Яготин
    Фото ілюстративне

    Правоохоронці повернули додому 13-річного хлопчика, що мешкає у місті Ірпінь

    Упродовж минулої ночі поліцейські Київщини встановили місцезнаходження двох зниклих дітей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    До поліція звернулася жителька міста Яготин Бориспільського району та повідомила про зникнення її 9-річної доньки. За декілька годин поліцейські з’ясували місце знаходження дівчинки. Вона перебувала з батьком, який мешкає у Києві.

    Під час розмови з правоохоронцями дитина повідомила, що не хоче проживати з матір’ю, адже вона неодноразово проявляла агресію відносно доньки. Наразі дівчинка перебуває з батьком, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

    Також поліцейські віднайшли та повернули додому 13-річного хлопчика, який зник у місті Ірпінь Бучанського району. Він перебував у бабусі, яка мешкає у Києві.

    Правоохоронці провели роз’яснювальну роботу із батьками та їхніми дітьми, закликали дорослих відповідально ставитися до обов’язків щодо виховання дітей.

    Як повідомлялося, Бориспільське районне управління поліції розшукує двох дітей – рідних сестру і брата – Христину Герасименко, 14 років, і Віктора Герасименка, 12 років. Діти 24 лютого близько 13:00 залишили місце проживання по вул. Соборності с. Рогозів Бориспільської територіальної громади і наразі їх місцезнаходження невідоме. На зв'язок з рідними не виходять. Є ймовірність, що діти перебувають у Києві.

    Також київські поліцейські просять небайдужих громадян допомогти розшукати 16-річну Терезу Кондик, що зникла на початку грудня 2020 року.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

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    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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