Київ залишається лідером з вакцинації – Кличко

Загалом у столиці вже зробили щеплення 17300 осіб

Столиця залишається лідером за кількістю зроблених щеплень. Про це мер міста Віталій Кличко повідомив під час свого онлайн-брифінгу.

«У Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація від Covid-19. Вакцину Covishield надало Міністерство охорони здоров’я. Столиця отримала 42 600 доз препарату. І є першою за кількістю вакцинованих в Україні, – повідомив мер. – У Києві вже вакцинували майже 17300 людей. Більшість із них – медики. Це понад 11670 осіб. Також щеплення роблять людям похилого віку – поки віком 80+. Понад 2830 вже вакцинували. Киянам інших категорій, які першочергово потребують щеплення – майже 1380. А також вакцинували військовослужбовців в ООС – 776 осіб. Соціальних працівників та працівників підприємств критичної інфраструктури щепили понад 360 людей», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що місто підготувало 15 мобільних бригад з імунізації. Вони працюють у 120 тимчасових пунктах вакцинації від Covid-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах.

«Також вже працюють 85 додаткових стаціонарних пунктів щеплення для вакцинування неорганізованих груп населення. Медики, які вакцинують киян, пройшли необхідну підготовку і навчання», – зазначив Віталій Кличко.

Як вже вже повідомлялось, протягом минулої доби у Києві виявили 1100 нових хворих на коронавірус, 38 чоловік померли.