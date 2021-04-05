Щеплюють навіть у свята: Німеччина і Франція пришвидшують темпи вакцинації

У Франції тисячі людей вишикувались у чергу на вакцинацію

У Франції на Великдень був відкритий величезний стадіон для вакцинації

Перший центр вакцинації, яким керують збройні сили Німеччини, перейшов на цілодобовий режим роботи.

Міністерство оборони Німеччини повідомило у твіттері, що близько 110 військових медиків дислоковані в центрі вакцинації в місті Лебах у землі Саар, де вони працюють у три зміни впродовж вихідних. Інші центри вакцинації в штаті працювали протягом Великодніх свят, включаючи Великодню неділю.

А у Франції на Великдень був відкритий величезний стадіон для вакцинації близько 9 тисяч людей. Центр щеплень на стадіоні у Франції також працював під час Великодніх вихідних. Тисячі людей вишикувались для отримання щеплень. Уряд Франції намагається пришвидшити процес вакцинації.

Ще наприкінці грудня темпи вакцинації у цих країнах були вкрай низькими, тоді програма щеплень зосереджувалася на будинках для літніх людей.

Водночас в Україні 4 квітня зробили лише 1258 щеплень проти Covid-19. Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини.

При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення.

З початку кампанії загалом вакцинували 291 822 осіб першою дозою, другу дозу (завершили вакцинацію) отримали дві особи.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.





Джерело: Радіо Свобода