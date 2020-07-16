Мінфін дав прогноз курсу долара на кінець року
Міністерство фінансів не очікує сплесків на валютному ринку
Міністр запевняє, що ситуація на валютному ринку стабільна
До кінця року курс долара в Україні залишиться стабільним. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».
«Є всі підстави вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається», - сказав він.
Міністр зазначив, що зараз курс стабільний, але є незначні коливання, сезонний фактор.
Крім того, через карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс тимчасово вирівнявся. Це означає відсутність тиску з боку імпорту.
Марченко нагадав, що Україна отримала від МВФ 2,1 млрд доларів, 500 млн євро від ЄС і очікується 350 млн доларів від Світового банку.
«Я не бачу жодних причин, які б вплинули на стабільність національної валюти», - додав він.
Зазначимо, цього тижня курс долара зростає і вже перевищив 27 гривень. А офіційний курс євро зріс до максимуму за рік - 31,03 грн.
Як повідомлялося, на 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,0309 грн/євро. На 15 липня курс становив 30,8745 грн/євро.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.
16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.
У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.