  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Мінфін дав прогноз курсу долара на кінець року

    • Розсилка
    <p>Міністерство фінансів не очікує сплесків на валютному ринку</p> - Мінфін дав прогноз курсу долара на кінець року

    Міністерство фінансів не очікує сплесків на валютному ринку

    Міністр запевняє, що ситуація на валютному ринку стабільна

    До кінця року курс долара в Україні залишиться стабільним. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Є всі підстави вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається», - сказав він.

    Міністр зазначив, що зараз курс стабільний, але є незначні коливання, сезонний фактор.

    Крім того, через карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс тимчасово вирівнявся. Це означає відсутність тиску з боку імпорту.

    Марченко нагадав, що Україна отримала від МВФ 2,1 млрд доларів, 500 млн євро від ЄС і очікується 350 млн доларів від Світового банку.

    «Я не бачу жодних причин, які б вплинули на стабільність національної валюти», - додав він.

    Зазначимо, цього тижня курс долара зростає і вже перевищив 27 гривень. А офіційний курс євро зріс до максимуму за рік - 31,03 грн.

    Як повідомлялося, на 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,0309 грн/євро. На 15 липня курс становив 30,8745 грн/євро.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

    У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

    Читайте також:

     

    Мінфін курс валют економіка валютні операції гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ