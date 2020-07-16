Мінфін дав прогноз курсу долара на кінець року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністерство фінансів не очікує сплесків на валютному ринку

Міністр запевняє, що ситуація на валютному ринку стабільна

До кінця року курс долара в Україні залишиться стабільним. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Є всі підстави вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається», - сказав він.

Міністр зазначив, що зараз курс стабільний, але є незначні коливання, сезонний фактор.

Крім того, через карантин в Україні знизилося споживання імпортних товарів, а баланс тимчасово вирівнявся. Це означає відсутність тиску з боку імпорту.

Марченко нагадав, що Україна отримала від МВФ 2,1 млрд доларів, 500 млн євро від ЄС і очікується 350 млн доларів від Світового банку.

«Я не бачу жодних причин, які б вплинули на стабільність національної валюти», - додав він.

Зазначимо, цього тижня курс долара зростає і вже перевищив 27 гривень. А офіційний курс євро зріс до максимуму за рік - 31,03 грн.

Як повідомлялося, на 16 липня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 31,0309 грн/євро. На 15 липня курс становив 30,8745 грн/євро.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.