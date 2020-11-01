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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків із Ужгорода та ще низки станцій (перелік)

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    З 2 листопада буде закрито продаж квитків з кількох залізничних станцій - «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків із Ужгорода та ще низки станцій (перелік)
    З 2 листопада буде закрито продаж квитків з кількох залізничних станцій

    Рішення про припинення продажу квитків ухвалили через ситуацію з карантином

    ПАТ «Укрзалізниця» з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода.

    Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».

    «З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка», – зазначається у повідомленні.

    Відомо, що відповідне рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Так, зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди:

    • № 17/18 Харків – Ужгород;
    • № 81/82 Київ – Ужгород;
    • № 107/108 Одеса – Ужгород;
    • № 29/30 Київ – Ужгород;
    • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
    • № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

    Зі станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

    Зі станції Пологи на поїзди:

    • № 10/9 Маріуполь – Київ;
    • № 84/83 Маріуполь – Київ;
    • № 116/115 Київ – Бердянськ.

    Зі станцій Сарата, Кулевча: поїзд  № 145/146 Київ – Ізмаїл.

    Зі станції Славута-1 поїзди:

    •  № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
    • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    • № 98/97 Ковель — Київ.

    Зі станції Шепетівка поїзди:

    • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    • № 98/97 Ковель – Київ;
    • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
    • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • № 91/92 Львів – Київ;
    • № 217/218 Київ – Рахів.

    До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

    У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:

    • № 17/18 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Харків – Ужгород);
    • № 29/30 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);
    • № 45/46 Батьово-Пас. – Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород – Лисичанськ – Ужгород);
    • № 3/4 Мукачево – Запоріжжя – Ужгород (замість Ужгород – Запоріжжя – Ужгород);
    • № 81/82 Чоп-Пас – Київ – Ужгород (замість Ужгород – Київ –Ужгород);
    • № 107/108 Чоп-Пас. – Одеса – Ужгород (замість Ужгород – Одеса – Ужгород).

    До слова, Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року.

    Харків Запоріжжя Маріуполь Київ Закарпаття Одеса Укрзалізниця Львів Ізмаїл залізниця Ужгород Івано-Франківськ карантин перевезення
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