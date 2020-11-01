«Укрзалізниця» припиняє продаж квитків із Ужгорода та ще низки станцій (перелік)

З 2 листопада буде закрито продаж квитків з кількох залізничних станцій

Рішення про припинення продажу квитків ухвалили через ситуацію з карантином

ПАТ «Укрзалізниця» з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода.

Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».

«З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка», – зазначається у повідомленні.

Відомо, що відповідне рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Зі станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Зі станції Пологи на поїзди:

№ 10/9 Маріуполь – Київ;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 116/115 Київ – Бердянськ.

Зі станцій Сарата, Кулевча: поїзд № 145/146 Київ – Ізмаїл.

Зі станції Славута-1 поїзди:

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ.

Зі станції Шепетівка поїзди:

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 217/218 Київ – Рахів.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:

№ 17/18 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Харків – Ужгород);

№ 29/30 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);

№ 45/46 Батьово-Пас. – Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород – Лисичанськ – Ужгород);

№ 3/4 Мукачево – Запоріжжя – Ужгород (замість Ужгород – Запоріжжя – Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пас – Київ – Ужгород (замість Ужгород – Київ –Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пас. – Одеса – Ужгород (замість Ужгород – Одеса – Ужгород).

До слова, Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року.