«Укрзалізниця» припиняє продаж квитків із Ужгорода та ще низки станцій (перелік)
Рішення про припинення продажу квитків ухвалили через ситуацію з карантином
ПАТ «Укрзалізниця» з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода.
Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».
«З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка», – зазначається у повідомленні.
Відомо, що відповідне рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди:
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 107/108 Одеса – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Зі станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Зі станції Пологи на поїзди:
- № 10/9 Маріуполь – Київ;
- № 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 116/115 Київ – Бердянськ.
Зі станцій Сарата, Кулевча: поїзд № 145/146 Київ – Ізмаїл.
Зі станції Славута-1 поїзди:
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ.
Зі станції Шепетівка поїзди:
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 217/218 Київ – Рахів.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:
- № 17/18 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Харків – Ужгород);
- № 29/30 Мукачево – Харків – Ужгород (замість Ужгород – Київ – Ужгород);
- № 45/46 Батьово-Пас. – Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород – Лисичанськ – Ужгород);
- № 3/4 Мукачево – Запоріжжя – Ужгород (замість Ужгород – Запоріжжя – Ужгород);
- № 81/82 Чоп-Пас – Київ – Ужгород (замість Ужгород – Київ –Ужгород);
- № 107/108 Чоп-Пас. – Одеса – Ужгород (замість Ужгород – Одеса – Ужгород).
До слова, Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року.