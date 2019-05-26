Вакарчук пояснив, чому не пішов у президенти

Про це Вакарчук заявив під час візиту на «Книжковий Арсенал».

На запитання одного з відвідувачів, чому він не пішов у президенти, Вакарчук відповів: «Всьому свій час. Зараз парламент важливіше».

Нагадаємо, на «Книжковому Арсеналі» Вакарчук зачитав листи українських політв’язнів Олега Сенцова та Павла Гриба.

16 травня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук представив свою партію «Голос» та повідомив про намір йти з нею на парламентські вибори, що відбудуться восени 2019 року. Відповідаючи на питання Громадського, навіщо його він іде в парламент і в чому унікальність його партії, Вакарчук зазначив, що його мета — «змінили політичну культуру».

За словами соціолога Любомира Мисіва, партія Вакарчука забирає голоси у партій Петра Порошенка і Анатолія Гриценка.

Згідно з останнім опитуванням, найвищий рейтинг має партія президента Володимира Зеленського, далі йде партія кума Путіна Віктора Медведчука.