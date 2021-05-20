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    У Британії вивчають ефективність третьої дози Covid-вакцин

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    Британці вивчають ефективність третьої дози Covid-вакцин - У Британії вивчають ефективність третьої дози Covid-вакцин
    Британці вивчають ефективність третьої дози Covid-вакцин
    Фото: sitenews.com

    У рамках клінічного випробування, на яке виділено 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, будуть протестовані вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva та CureVac

    У Великій Британії організували перше у світі клінічне випробування, аби з'ясувати, чи може додаткова доза щеплення надійніше захистити від Covid-19.Про це повідомляє Daily Record.

    У рамках клінічного випробування, на яке виділено 19,3 мільйона фунтів стерлінгів, будуть протестовані вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva та CureVac.

    Зазначається, що 18 медичних центрів по всій Британії будуть розділені на три групи, в кожній з яких тестуватимуть окремий набір вакцин.

    «Експерти очікують, що за наслідками експерименту, всі сім вакцин підвищать імунітет, а лабораторні дослідження дозволять перевірити їх реакцію на різні штами Covid-19, що циркулюють у Великій Британії, зокрема «індійський» та «південноафриканський», - ідеться у публікації.

    Як уточнює видання, дослідники мають намір залучити до участі в експерименті осіб, котрі отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca у грудні-січні, а також людей віком за 75 років.

    За останніми даними Worldometer, у світі зафіксували понад 165,3 млн випадків зараження Covid-19, зокрема 3 426 935 летальних, одужали більш як 144,4 млн осіб.

    Теги: Велика Британія щеплення імунітет
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    У Британії вивчають ефективність третьої дози Covid-вакцин