Covid-19 в Україні: майже половина виявлених нових хворих – у Києві

За минулу добу шпиталізовано 384 хворих на коронавірус

Минулої доби в Україні від ускладнень коронавірусної хвороби померли дев'ять людей

За минулу добу, 27 червня, в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 19). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 384 осіб;

летальних випадків – 9;

одужало – 723 осіб;

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 234 281 особа;

одужало – 2 163 792 особи;

летальних випадків – 52 295;

проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 12 098 осіб,

методом ІФА – 2 442 особи,

експрес-тестами – 4 937 осіб.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Нагадаємо, за добу 26 червня в Україні було зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.