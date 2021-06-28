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    Covid-19 в Україні: майже половина виявлених нових хворих – у Києві

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    За минулу добу шпиталізовано&nbsp;384 хворих на коронавірус - Covid-19 в Україні: майже половина виявлених нових хворих – у Києві
    За минулу добу шпиталізовано 384 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Україні від ускладнень коронавірусної хвороби померли дев'ять людей

    За минулу добу, 27 червня, в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 19). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 384 осіб;
    • летальних випадків – 9;
    • одужало – 723 осіб;

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 234 281 особа;
    • одужало – 2 163 792 особи;
    • летальних випадків – 52 295;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 12 098 осіб,
    • методом ІФА – 2 442 особи,
    • експрес-тестами – 4 937 осіб.

    За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

    Нагадаємо, за добу 26 червня в Україні було зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика епідемія коронавірус
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    Covid-19 в Україні: майже половина виявлених нових хворих – у Києві