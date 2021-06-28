Covid-19 в Україні: майже половина виявлених нових хворих – у Києві
Минулої доби в Україні від ускладнень коронавірусної хвороби померли дев'ять людей
За минулу добу, 27 червня, в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 19). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 384 осіб;
- летальних випадків – 9;
- одужало – 723 осіб;
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 234 281 особа;
- одужало – 2 163 792 особи;
- летальних випадків – 52 295;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 806 892.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 12 098 осіб,
- методом ІФА – 2 442 особи,
- експрес-тестами – 4 937 осіб.
За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.
Нагадаємо, за добу 26 червня в Україні було зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.