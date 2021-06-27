Минулої доби понад 43 тисячі українців вакцинувалися проти Covid
Минулої доби працювали 300 мобільних бригад
Першу дозу отримали 22328 людей
За минулу добу в Україні 43660 людей було щеплено проти коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
43660 людей щеплено проти Covid-19 за добу 26 червня 2021 року. Одну дозу отримали 22328 людей, повністю імунізовані – 21 332 людини.
Протягом доби працювали:
- 300 мобільні бригади,
- 416 пунктів щеплення;
- 100 центрів вакцинації.
Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 745687 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1893839 людей, з них отримали 1 дозу – 1893837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2466135 щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 дозою – 1893837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2466135 щеплень.
Нагадаємо, за добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 28, медпрацівників – 6.
Також за минулу добу госпіталізовано – 529 осіб, летальних випадків – 17, одужало – 1097 осіб.