Минулої доби понад 43 тисячі українців вакцинувалися проти Covid

Першу дозу отримали 22328 людей

За минулу добу в Україні 43660 людей було щеплено проти коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

43660 людей щеплено проти Covid-19 за добу 26 червня 2021 року. Одну дозу отримали 22328 людей, повністю імунізовані – 21 332 людини.

Протягом доби працювали:

300 мобільні бригади,

416 пунктів щеплення;

100 центрів вакцинації.

Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 745687 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1893839 людей, з них отримали 1 дозу – 1893837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2466135 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 дозою – 1893837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2466135 щеплень.

Нагадаємо, за добу 26 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 28, медпрацівників – 6.

Також за минулу добу госпіталізовано – 529 осіб, летальних випадків – 17, одужало – 1097 осіб.

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