Вакцину від Covid-19 отримали ще понад 18 тисяч українців

З початку кампанії вакцинації першою дозою прищепили 174 324 людей в Україні

Найбільше щеплень від коронавірусу медики роблять у столиці

В Україні за минулу добу першу дозу вакцини від коронавірусу отримали ще 18 738 осіб. З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою 174 324 осіб, дві дози отримав один українець. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вакцинація проводилася 168 мобільними бригадами і 483 пунктами щеплення.

Кількість щеплень за добу в регіонах:

Київ - 1850;

Вінницька область - 1150;

Волинська область - 360;

Дніпропетровська область - 1380;

Донецька область - 130;

Житомирська область - 780;

Закарпатська - 510;

Запорізька область - 510;

Івано-Франківська область - 918;

Київська область - 1380;

Кіровоградська область - 630;

Луганська область - 280;

Львівська область - 1050;

Миколаївська область - 760;

Одеська область - 330;

Полтавська область - 690;

Рівненська область - 670;

Сумська область - 1100;

Тернопільська область - 820;

Харківська область - 480;

Херсонська область - 950;

Хмельницька область - 240;

Черкаська область - 1000;

Чернівецька область - 330;

Чернігівська область - 440

За станом на 25 березня у лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися 349 713 осіб.

Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це друга вакцина від коронавірусу, яку отримала Україна. Першою була Covishield індійського виробництва.

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, як будуть застосовувати новоприбулу вакцину CoronaVac.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії.

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