Ґвалтували і вбили трубою. Троє росіян вчинили самосуд над чоловіком, якого помилково прийняли за педофіла



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Жінка з друзями жорстко розправилась над невинним чоловіком Фото: КП - Екатеринбург

Слідчі з'ясували, що діти просто обмовили чоловіка

У Росії, а саме у Свердловській області РФ, після жорстокої розправи над 48-річним жителем міста Верхня Пишма, правоохоронці затримали трьох росіян. Про це повідомляє російське видання Znak.

За даними видання, 24 серпня двоє чоловіків і жінка увірвалися в будинок, де знаходився чоловік, якого раніше діти звинуватили в педофілії. Чоловіка жорстоко згвалтували залізною трубою, пошкодивши йому внутрішні органи, після чого розбили голову. Незважаючи на всі зусилля лікарів, росіянин помер у лікарні. Пізніше з'ясувалося, що загиблого помилково прийняли за педофіла - хлопчик дев'яти років і дівчинка трьох років обмовили його.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну за вбивство, вчинене з особливою жорстокістю групою осіб. З'ясувалося, що учасниця розправи за день до вбивства попросила знайому подивитися за її дочкою і сином свого приятеля, оскільки сама вона збиралася відпочити в компанії. Коли жінка забрала дітей, ті розповіли їй, що чоловік чіпав їх нижче поясу. Згодом експерти встановили, що діти вигадали цю історію і ніякого насильства до них не застосовувалося. Всім трьом учасникам вбивства обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Нагадаємо, схожа історія трапилась понад рік тому у Бориспільському районі на Київщині. Працівника однієї з освітніх установ районі звинуватили у розбещенні малолітніх вихованців. Жертвами педофіла оголосили п’ятеро дітей, повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області. Педагога взяли під варту. Йому було оголошено підозру в скоєнні розпусних дій. Вчитель не визнав своєї вини. І згодом через суспільний осуд наклав на себе руки.