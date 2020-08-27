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    Ґвалтували і вбили трубою. Троє росіян вчинили самосуд над чоловіком, якого помилково прийняли за педофіла

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    Жінка з друзями жорстко розправилась над&nbsp;невинним чоловіком&nbsp; - Ґвалтували і вбили трубою. Троє росіян вчинили самосуд над чоловіком, якого помилково прийняли за педофіла
    Жінка з друзями жорстко розправилась над невинним чоловіком 
    Фото: КП - Екатеринбург

    Слідчі з'ясували, що діти просто обмовили чоловіка

    У Росії, а саме у Свердловській області РФ, після жорстокої розправи над 48-річним жителем міста Верхня Пишма, правоохоронці затримали трьох росіян. Про це повідомляє російське видання Znak.

    За даними видання, 24 серпня двоє чоловіків і жінка увірвалися в будинок, де знаходився чоловік, якого раніше діти звинуватили в педофілії. Чоловіка жорстоко згвалтували залізною трубою, пошкодивши йому внутрішні органи, після чого розбили голову. Незважаючи на всі зусилля лікарів, росіянин помер у лікарні. Пізніше з'ясувалося, що загиблого помилково прийняли за педофіла - хлопчик дев'яти років і дівчинка трьох років обмовили його.

    Слідчий комітет Росії порушив кримінальну за вбивство, вчинене з особливою жорстокістю групою осіб. З'ясувалося, що учасниця розправи за день до вбивства попросила знайому подивитися за її дочкою і сином свого приятеля, оскільки сама вона збиралася відпочити в компанії. Коли жінка забрала дітей, ті розповіли їй, що чоловік чіпав їх нижче поясу. Згодом експерти встановили, що діти вигадали цю історію і ніякого насильства до них не застосовувалося. Всім трьом учасникам вбивства обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

    Нагадаємо, схожа історія трапилась понад рік тому у Бориспільському районі на Київщині. Працівника однієї з освітніх установ районі звинуватили у розбещенні малолітніх вихованців. Жертвами педофіла оголосили п’ятеро дітей, повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області. Педагога взяли під варту. Йому було оголошено підозру в скоєнні розпусних дій. Вчитель не визнав своєї вини. І згодом через суспільний осуд наклав на себе руки.

    Росія діти вбивство педофіл
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