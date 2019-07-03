Педофільний скандал під Києвом. Учителя довели до самогубства?



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Батьки учнів не вірять у звинувачення, які висувались до педагога

У Баришівському районі під Києвом знайшли повішеним учителя географії Юрія З., якого раніше звинувачували в розбещенні школярів. Він залишив передсмертну записку, в якій вказав імена тих, хто довів його до самогубства.

Як повідомляють «Факти», батьки багатьох учнів не вірять у винуватість географа і вимагають покарати винних у доведенні того до самогубства.

Нагадаємо, в березні цього року до правоохоронців Бориспільського району звернулися батьки п'ятьох школярів 9-14 років, які заявили, що 35-річний учитель географії протягом року розбещував їх дітей.

Учитель, який крім викладання також завідував сільським клубом і вів гуртки, був заарештований. Згодом запобіжний захід йому змінили, випустивши з СІЗО.

Досудове слідство було завершено досить швидко, і в кінці весни матеріали були передані в Бориспільський суд. У судових засіданнях почали розглядати справу по суті, повідомила прес-секретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

28 червня в поліцію Баришівського району, в одному з сіл якого жив Юрій, із заявою про зникнення З. звернулася його племінниця. Поліція почала шукати зниклого.

Як повідомив речник обласного управління поліції Микола Жукович, знайшлися свідки, які бачили, як він сідав в автобус, який виїжджав з села. Оскільки в цей час він вже був підсудним, правоохоронці не виключали, що вчитель міг спробувати втекти. Але 30 червня його знайшли повішеним у лісопосадці за селом. Кримінальне провадження відкрили за ознаками статті Кримінального кодексу «Вбивство» з поміткою «Самогубство».

Про смерть Юрія повідомили на Facebook-сторінці Мирненська школи, де він викладав. Похорон відбувся 1 липня в селі Мирному. Судячи з обговорення в мережі, у винність вчителя мало хто вірить. Практично всі коментатори вважають, що його обмовили і тим самим довели до самогубства кілька людей, які повинні бути покарані.

Імена цих людей Юрій назвав у своїй передсмертній записці. У цій записці він попросив Бога простити йому гріх самогубства, до якого його довели неправдиві свідчення і звинувачення в тому, «чого я ніколи не робив».

Він написав, що життя для нього втратило сенс, оскільки все, що він робив і збирався зробити гарне, зруйновано людської брехнею, побудованої так майстерно, що єдиним доказом його невинності може бути тільки його «грішна і раптова смерть».