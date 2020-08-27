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    Під час застілля киянка зарізала свого співмешканця (фото, відео)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Жінка схопила зі столу ніж і вдарила ним цивільного чоловіка&nbsp;</span></span> - Під час застілля киянка зарізала свого співмешканця (фото, відео)
    Жінка схопила зі столу ніж і вдарила ним цивільного чоловіка 
    Фото: Нацполіція

    Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    У будинку на проспекті Науки в Києві під час застілля з алкогольними напоями між цивільним подружжям виник конфлікт, внаслідок якого дружина вдарила у живіт чоловіка. Мешканці почули крики сусідів по допомогу та прохання викликати лікарів. На місце виїхали наряди патрульної поліції, швидка допомога, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини події: «Вдень жінка зі своїм співмешканцем у квартирі вживали алкогольні напої. Під час відпочинку між ними виник конфлікт, у ході якого власниця помешкання схопила зі столу ніж і вдарила ним цивільного чоловіка у живіт. Потерпілий від отриманої травми помер, а ми у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 53-річну мешканку Києва».

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    Під час застілля киянка зарізала свого співмешканця (фото, відео)
    Під час застілля киянка зарізала свого співмешканця (фото, відео)

    Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

    Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство жінка чоловік
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