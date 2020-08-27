Під час застілля киянка зарізала свого співмешканця (фото, відео)



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Жінка схопила зі столу ніж і вдарила ним цивільного чоловіка Фото: Нацполіція

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У будинку на проспекті Науки в Києві під час застілля з алкогольними напоями між цивільним подружжям виник конфлікт, внаслідок якого дружина вдарила у живіт чоловіка. Мешканці почули крики сусідів по допомогу та прохання викликати лікарів. На місце виїхали наряди патрульної поліції, швидка допомога, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини події: «Вдень жінка зі своїм співмешканцем у квартирі вживали алкогольні напої. Під час відпочинку між ними виник конфлікт, у ході якого власниця помешкання схопила зі столу ніж і вдарила ним цивільного чоловіка у живіт. Потерпілий від отриманої травми помер, а ми у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 53-річну мешканку Києва».

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.