У Московській церкві визнали, що це їхній прихожанин влаштовує провокації проти візиту Варфоломія

Організатором мітингів проти візиту Вселенського Патріарха є прихожанин Московської церкви

Предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій заявляє, що прихожанин РПЦ Валентин Лукіяник не отримував благословення на проведення в Києві акцій проти візиту Вселенського Патріарха Варфоломія. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Валентин Лукіяник і Всеукраїнське православне братство святого Архистратига Божого Михаїла останнім часом провели в Києві кілька акцій відверто політичного і провокаційного характеру, які намагалися видати за заходи Української православної церкви. У зв'язку з цим нагадуємо, що Лукіяник і Всеукраїнське православне братство святого Архистратига Божого Михаїла не мають нічого спільного з Українською православною церквою і не мають нашого благословення на свою діяльність », – йдеться в повідомленні.

Проте, в Московській церкві підтвердили, що Лукіяник є їхнім прихожанином.

У церкві нагадали, що Лукіяник у 2011 році рішенням синоду УПЦ МП був відлучений від церковного спілкування «за антицерковну, деструктивну діяльність до принесення щирого публічного покаяння». Його було повернуто в спілкування з церквою в 2015 році

Нагадаємо, нещодавно в Києві пройшов мітинг проти візиту Вселенського Патріарха Варфоломія. Організатором акції був проросійський діяч в Україні Валентин Лукіяник.

ЗМІ повідомляють, що Лукіяник був головою проросійських організацій під виглядом православ'я. Так, він головував у «Київському православному братстві св. Архангела Михаїла», а також був співголовою «Союзу православних братств України і Росії». Лукіяник проводив мітинги проти візиту Патріарха Варфоломія і в 2008 році.

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