Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III

glavcom.ua
Вздовж 17-ї вулиці біля Білого дому разом із американськими прапорами майоріли австралійські замість британських
У Вашингтоні вивісили 15 австралійських прапорів замість британських – помилку виправили після розголосу в соцмережах

Напередодні державного візиту короля Великої Британії Чарльза III до США столичні служби помилково вивісили австралійські прапори замість британських вздовж однієї з головних вулиць Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.  

Австралія замість Британії

У п'ятницю, 24 квітня – за три дні до початку державного візиту – у соціальних мережах з'явилися фотографії з 17-ї вулиці Вашингтона, що пролягає поруч із Білим домом та будівлею Ейзенхауера. На знімках видно, що серед понад 230 прапорів, вивішених на ліхтарних стовпах на честь прибуття монарха, 15 виявилися австралійськими.

Першим на курйоз звернув увагу фрілансер Ендрю Лейден, який опублікував фотографії в соцмережі X. За кілька годин він же повідомив про виправлення: «Після короткої обідньої перерви (і уроку географії) комунальники Вашингтона вирішили замінити австралійські прапори на британські біля Білого дому».

Представник Департаменту транспорту округу Колумбія підтвердив факт помилки виданню Washington Examiner: «Ми вивісили ці прапори, але ситуацію швидко виправили й нам вдалося їх прибрати». За його словами, помилка стосувалася лише одного відрізка вулиці й не вплинула на інші частини міста, де британські прапори були встановлені правильно. Як з'ясувалося, причина – суто логістична: прапори зберігаються й маркуються централізовано, і зараз обставини плутанини перевіряються. 

Австралійці захистили «свій» прапор

Інцидент викликав хвилю жартів у соцмережах. Втім, деякі австралійці стали на захист помилки: вони нагадали, що Чарльз III є головою держави не лише Великої Британії, а й Австралії – щоправда, суто формально. Один із користувачів написав: «Австралійські прапори мали б залишитися – Чарльз конституційно є і нашим головою держави».

Нинішній візит Чарльза III до США – перший державний візит британського монарха з 2007 року, коли Сполучені Штати відвідувала королева Єлизавета II. Програма чотириденної поїздки охоплює Вашингтон, Нью-Йорк і штат Вірджинія. Ключовою подією стане виступ Чарльза перед Конгресом – він стане лише другим британським монархом в історії, хто звернувся до американських законодавців після Єлизавети II, яка виступала там у 1991 році.

Нагадаємо, Букінгемський палац підтвердив візит Чарльза III до США ще кілька тижнів тому. Програма поїздки присвячена 250-річчю незалежності США та зміцненню двосторонніх відносин між Лондоном і Вашингтоном, які наразі переживають одну з найскладніших фаз за останні десятиліття – через суперечності щодо війни в Ірані, торговельні тертя та заяви Трампа щодо Гренландії.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що під час візиту сторони домовилися уникати теми справи Джеффрі Епштейна, щоб не вплинути на можливі судові процеси.

