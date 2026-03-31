Букінгемський палац підтвердив візит короля Чарльза до США

Програма візиту буде присвячена історичним зв’язкам між Британією та Сполученими Штатами

Британський король разом з королевою відвідають США наприкінці квітня

Британський король Чарльз III разом із королевою Каміллою відвідає США наприкінці квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Букінгемський палац.

Візит відбудеться на запрошення президента США та за рекомендацією уряду Великої Британії. Програма поїздки буде присвячена історичним зв’язкам між країнами, сучасним двостороннім відносинам, а також 250-й річниці незалежності США. Точні дати візиту наразі не оголошені.

Після відвідання США британський король із королевою продовжать свою подорож до Бермудських островів. Це буде перший королівський візит короля Чарльза як монарха до британської заморської території у Північній Атлантиці.

Нагадаємо, 17 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

Тоді не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги. Крім того, президент США випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

До слова, активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа на тлі його візиту до Великої Британії. Вони розгорнули банер з зображенням Джеффрі Епштейна на сходах Віндзорського замку, щоб «зіпсувати візит Трампа».

До слова, британська королівська родина опинилася в епіцентрі масштабної кризи після арешту принца Ендрю в маєтку Сандрінгем. Король Чарльз III відреагував на подію миттєво та безкомпромісно, заявивши про повну підтримку правоохоронних органів. У лаконічному зверненні монарх дав зрозуміти, що державний обов’язок для нього стоїть вище за родинні зв’язки, дистанціювавшись від молодшого брата.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив обурення арештом Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, назвавши цей епізод «ганьбою» для британської королівської родини.