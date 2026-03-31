Букінгемський палац підтвердив візит короля Чарльза до США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Програма візиту буде присвячена історичним зв’язкам між Британією та Сполученими Штатами
фото: Getty Images

Британський король Чарльз III разом із королевою Каміллою відвідає США наприкінці квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Букінгемський палац.

Візит відбудеться на запрошення президента США та за рекомендацією уряду Великої Британії. Програма поїздки буде присвячена історичним зв’язкам між країнами, сучасним двостороннім відносинам, а також 250-й річниці незалежності США. Точні дати візиту наразі не оголошені.

Після відвідання США британський король із королевою продовжать свою подорож до Бермудських островів. Це буде перший королівський візит короля Чарльза як монарха до британської заморської території у Північній Атлантиці.

Нагадаємо, 17 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

Тоді не обійшлося і без курйозів під час візиту, Дональд Трамп поплескав по спині короля Чарльза ІІІ. Згідно з королівським етикетом, фізичні контакти вважаються порушенням та є формою неповаги.  Крім того, президент США випередив короля Чарльза на кілька кроків під час огляду почесної варти у Віндзорському замку.

До слова, активісти британської ініціативи «Усі ненавидять Ілона» продовжили свої акції проти президента США Дональда Трампа на тлі його візиту до Великої Британії. Вони розгорнули банер з зображенням Джеффрі Епштейна на сходах Віндзорського замку, щоб «зіпсувати візит Трампа».

До слова, британська королівська родина опинилася в епіцентрі масштабної кризи після арешту принца Ендрю в маєтку Сандрінгем. Король Чарльз III відреагував на подію миттєво та безкомпромісно, заявивши про повну підтримку правоохоронних органів. У лаконічному зверненні монарх дав зрозуміти, що державний обов’язок для нього стоїть вище за родинні зв’язки, дистанціювавшись від молодшого брата.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив обурення арештом Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, назвавши цей епізод «ганьбою» для британської королівської родини.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

