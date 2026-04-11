У Пакистані тривають переговори США та Ірану: що відомо

Аліна Самойленко

Віце-президент США Джей Ді Венс (ліворуч) потискає руку прем'єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу під час зустрічі в Ісламабаді
фото: AP

Ключова проблема у переговорах між США та Іраном – Ормузька протока

В Ісламабаді триває дипломатичний марафон між делегаціями США та Ірану за посередництва пакистанської сторони. Попри загальну конструктивну атмосферу, сторони зіткнулися із серйозними розбіжностями у ключових питаннях безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN та The New York Times. 

Протягом суботи експертні групи провели два раунди інтенсивних обговорень. Переговори затягнулися до пізньої ночі – у конференц-центрі навпроти готелю «Серена», де проходять зустрічі, журналісти перебували понад 15 годин в очікуванні офіційних заяв. Станом на першу годину ночі за місцевим часом делегації не надали жодних роз’яснень щодо подальших кроків, хоча пакистанська сторона забезпечила представникам медіа гостинний прийом із живою музикою та фуршетом під гаслом «Зварена заради миру».

Наразі переговори перейшли у формат тристоронніх зустрічей за участю офіційних осіб Пакистану. Іранське агентство Tasnim характеризує цей етап як «останній шанс» для досягнення домовленостей у поточному раунді.

Головним каменем спотикання залишається контроль над Ормузькою протокою. Позиції сторін наразі діаметрально протилежні:

  • США вимагають негайного та безперешкодного відкриття цього стратегічно важливого шляху. Американська сторона також звинувачує опонентів у висуванні «надмірних вимог»;
  • Іран наполягає, що протока буде відкрита лише після підписання повної та остаточної мирної угоди. Іранські джерела називають умови Вашингтона «неприйнятними».

Джерела CNN у Пакистані оцінюють загальний тон переговорів як позитивний, проте визнають наявність дипломатичного глухого кута. Наразі офіційна делегація США утримується від публічних коментарів, тоді як іранські державні ЗМІ (IRNA та Tasnim) сигналізують про високу складність процесу та значні виклики, що стоять на шляху до спільного рішення.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана. 

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. 

