CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню

Китай намагається приховати походження зброї, розробляючи маршрути через треті країни

За даними американської розвідки, Пекін планує найближчими тижнями передати Ірану нові системи протиповітряної оборони. Цей крок виглядає особливо провокаційним, оскільки саме Китай позиціонував себе як посередник у нещодавно досягнутому крихкому перемир’ї між Вашингтоном і Тегераном. Крім того, поставки плануються напередодні візиту Дональда Трампа до КНР для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Джерела CNN повідомляють, що Пекін намагається приховати походження зброї, розробляючи маршрути через треті країни. Йдеться насамперед про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК). Саме така зброя становила найбільшу загрозу для низьколітаючих літаків США під час п'ятитижневих бойових дій. Припускають, що минулого тижня саме «ручною ракетою» було збито американський винищувач F-15 над Іраном, хоча приналежність тієї ракети до китайського виробництва ще не підтверджена.

Розвідка вказує, що Тегеран використовує режим припинення вогню як вікно можливостей для поповнення арсеналів за допомогою іноземних партнерів. Китайські компанії й раніше продавали Ірану технології подвійного призначення, але пряма передача озброєння урядом ознаменувала б новий рівень підтримки.

Експерти вважають, що Пекін не прагне прямого вступу у війну, розуміючи перевагу США та Ізраїлю. Натомість КНР намагається зберегти статус «надійного друга» Ірану, від нафти якого вона залежить, і водночас виправдовувати поставки «оборонним характером» систем ППО. Це відрізняє їх від Росії, чия допомога іранському режиму в галузі розвідки дозволяла Тегерану вести проактивні атаки на американські об'єкти.

Наразі світ очікує зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна в Пекіні наступного місяця, яка має стати визначальною для збереження перемир'я в регіоні.

Як відомо, в Ісламабаді триває дипломатичний марафон між делегаціями США та Ірану за посередництва пакистанської сторони. Попри загальну конструктивну атмосферу, сторони зіткнулися із серйозними розбіжностями у ключових питаннях безпеки.