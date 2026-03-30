Іран залучає до військової служби дітей: подробиці

У Тегерані підлітки зі зброєю залучаються до охорони стратегічних об'єктів та перевірки документів

Іранські силові структури почали офіційно залучати дітей віком від 12 років до виконання допоміжних військових завдань. Про це повідомляє видання Al Arabiya, посилаючись на заяву представника Корпусу вартових ісламської революції в ефірі державного телебачення, інформує «Главком».

За словами представників Корпусу вартових ісламської революції, підлітки залучаються до чергування на блокпостах, патрулювання вулиць та надання допомоги регулярним силам безпеки. Основна концентрація «молодих бійців» спостерігається в іранській столиці.

Мешканці Тегерана підтвердили, що після початку відкритого протистояння зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем поява озброєної молоді на вулицях стала звичним явищем. Підлітки носять форму, схожу на екіпірування ополчення «Басідж» (напіввійськова структура у складі Корпусу вартових ісламської революції), і часто мають при собі автоматичну зброю.

«Військові пікапи з важким озброєнням перекривають дороги й перевіряють автомобілі. Ви проїжджаєте їх, і вже за 100 метрів бачите кілька машин із підлітками з «Узі» (пістолетами-кулеметами), які знову зупиняють транспорт», – розповідають мешканці Тегерана.

Згідно з заявами представників Корпусу вартових ісламської революції, до обов’язків неповнолітніх входитимуть:

Оперативне патрулювання вулиць столиці;

Збір інформації з безпеки (фактично – розвідувальна діяльність);

Організація та супровід автомобільних колон у нічний час.

«На контрольно-пропускних пунктах та патрулях Басідж у нас була дуже велика кількість волонтерів серед молоді та підлітків, які хотіли взяти участь. Враховуючи вік тих, хто бажає приєднатися, ми знизили мінімальний вік до 12 років», – сказав чиновник Корпусу вартових Ісламської революції Рахім Надалі.

Варто зауважити, що дії Тегерана прямо суперечать міжнародним нормам. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, набір або вербування дітей віком до 15 років до складу національних збройних сил, а також їх використання для участі в бойових діях (включаючи допоміжні військові завдання), вважається воєнним злочином.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані фактично відбулася «зміна режиму», а переговори між сторонами просуваються. Він також заявив, що угоду можна досягти доволі швидко: «Угоду можна було б укласти досить швидко». За словами президента, непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників, зокрема Пакистан, і демонструють прогрес.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.

Як зазначається, у Вашингтоні не очікували, що Іран завдасть ударів по судноплавству та спробує перекрити Ормузьку протоку, а також не підготувалися до енергетичної кризи та можливих збоїв світової економіки.