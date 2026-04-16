США висунули ультиматум Ірану: подробиці

США готові застосувати військову силу проти стратегічних об'єктів Ірану
Вашингтон готовий тримати блокаду іранських портів та максимізувати економічний тиск на Тегеран «стільки, скільки буде потрібно». Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, якщо іранське керівництво не змінить свій курс, Сполучені Штати Америки перейдуть до прямого знищення критичної інфраструктури країни. Слова американського чиновника цитує CNN, інформує «Главком».

Очільник американського оборонного відомства підкреслив, що нинішня стратегія США базується на виснаженні іранської економіки. Міністерство фінансів США вже отримало вказівку максимально посилити санкційний тиск.

«Я благаю вас обрати угоду, яка вам під силу, заради покращення життя вашого народу, заради покращення світу», – сказав очільник Пентагону.

При цьому глава Пентагону чітко дав зрозуміти: економічні обмеження – це не межа. У разі подальшої ескалації з боку Тегерана, США готові застосувати військову силу проти стратегічних об'єктів усередині країни.

«Стільки, скільки буде потрібно, ми підтримуватимемо цю успішну блокаду. Але якщо Іран зробить неправильний вибір, то на нього чекають не тільки блокада, а й бомбардування інфраструктури, об'єктів енергетики та електропостачання», – наголосив Гегсет.

Нагадаємо, міністр війни США Піт Гегсет прокоментував інформацію про те, що Китай планує поставити зброю Ірану. Глава Пентагону заявив, що цього не відбудеться, оскільки президент США має хороші відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай має намір поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом найближчих кількох тижнів. Пізніше Трамп розповів, що обмінявся листами з президентом Китаю. 

«Главком» писав, що Іран розглянув можливість часткового розблокування Ормузької протоки, але прив’язав це рішення до результатів переговорів зі Сполученими Штатами. Йдеться про потенційний дозвіл для суден користуватися оманською частиною вузької ділянки протоки без втручання з боку Ірану. 

