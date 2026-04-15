Візит короля Чарльза до США: названо тему, якої уникають обидві сторони

Британія розраховує покращити відносини зі США після напруження через війну з Іраном

Чарльз III разом із королевою Каміллою відвідає Вашингтон, Нью-Йорк і штат Вірджинія

Під час майбутнього візиту короля Великої Британії Чарльз III до США не обговорюватиметься тему справи фінансиста, сексуального злочинця, а нині покійного Джеффрі Епштейна. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомляють джерела, близькі до Букінгемського палацу, цю тему вирішили обійти, щоб не вплинути на можливі розслідування і судові процеси. Навіть невеликі публічні заяви можуть мати наслідки, тому сторони не хочуть ризикувати.

Це питання є чутливим і для Британії, і для США. Зокрема, воно пов’язане з братом короля – принцом Ендрю, якого раніше критикували через зв’язки з Епштейном.

Сам візит відбудеться наприкінці квітня і триватиме чотири дні. Чарльз III разом із королевою Каміллою відвідає Вашингтон, Нью-Йорк і штат Вірджинія.

У програмі очікується приватна зустріч із президентом Дональдом Трампом, церемоніальна зустріч у Білому домі, державна вечеря та виступ короля в Конгресі США

Також у Нью-Йорку король планує зустрітися з родинами жертв терактів 11 вересня.

Формально візит присвячений 250-річчю незалежності США, але насправді він має і політичне значення. Британія розраховує покращити відносини зі США після напруження через війну з Іраном.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III заявив, що готовий надати повне сприяння правоохоронним органам, якщо у них виникнуть запитання щодо його брата, колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Таку інформацію вперше офіційно повідомив представник Букінгемського палацу, коментуючи скандал навколо справи американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Ендрю був близько знайомий.