Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі

glavcom.ua
фото: The New York Times

Зустріч Трампа та короля Чарльза III є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Південному портику Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.

Програма першого дня візиту передбачає символічний жест: подружжя Трампів продемонструє королівській парі вулики на території Білого дому. Це відзнака багаторічної діяльності короля Чарльза у сфері захисту навколишнього середовища.

Надалі британські монархи відвідають садову вечірку в офіційній резиденції посла Великої Британії, що розташована на Массачусетс-авеню поблизу оселі віцепрезидента. Основна частина офіційних заходів відбудеться завтра вранці – Чарльза III та Каміллу очікує повномасштабний урочистий прийом у Білому домі.

Як відомо, під час майбутнього візиту короля Великої Британії Чарльз III до США не обговорюватиметься тема справи фінансиста, сексуального злочинця, а нині покійного Джеффрі Епштейна. 

Як повідомляють джерела, близькі до Букінгемського палацу, цю тему вирішили обійти, щоб не вплинути на можливі розслідування і судові процеси. Навіть невеликі публічні заяви можуть мати наслідки, тому сторони не хочуть ризикувати.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III заявив, що готовий надати повне сприяння правоохоронним органам, якщо у них виникнуть запитання щодо його брата, колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Таку інформацію вперше офіційно повідомив представник Букінгемського палацу, коментуючи скандал навколо справи американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Ендрю був близько знайомий.

Читайте також

Справа Епштейна залишається однією з найрезонансніших у США
Файли Епштейна спричинили нове розслідування у США
24 квiтня, 01:56
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
Трамп доручив Пентагону розсекретити документи про НЛО
18 квiтня, 04:58
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
18 квiтня, 00:28
Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
13 квiтня, 07:50
Глава Білого дому запевнив, що армія та флот Тегерану знищені
Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном «добре тримається»
13 квiтня, 07:06
Віце-президент США Джей Ді Венс (ліворуч) потискає руку прем'єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу під час зустрічі в Ісламабаді
У Пакистані тривають переговори США та Ірану: що відомо
11 квiтня, 23:51
Моменти нападу на українську біженку у місті Шарлотт
Вбивця Ірини Заруцької в США може уникнути покарання: деталі
9 квiтня, 12:11
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
Ставки на життя пілотів: платформа Polymarket вибачилась після хвилі обурення
5 квiтня, 03:58
Вибухи в Росії, атака на Чернігів, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи в Росії, атака на Чернігів, заяви Трампа: головне за ніч
30 березня, 05:48

Політика

НАТО розглядає відмову від щорічних самітів через Трампа
НАТО розглядає відмову від щорічних самітів через Трампа
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
Підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Білий дім назвав причину замахів на Трампа
Білий дім назвав причину замахів на Трампа

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Вчора, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
