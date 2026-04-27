Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі

Зустріч Трампа та короля Чарльза III є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Південному портику Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.

Програма першого дня візиту передбачає символічний жест: подружжя Трампів продемонструє королівській парі вулики на території Білого дому. Це відзнака багаторічної діяльності короля Чарльза у сфері захисту навколишнього середовища.

Надалі британські монархи відвідають садову вечірку в офіційній резиденції посла Великої Британії, що розташована на Массачусетс-авеню поблизу оселі віцепрезидента. Основна частина офіційних заходів відбудеться завтра вранці – Чарльза III та Каміллу очікує повномасштабний урочистий прийом у Білому домі.

Як відомо, під час майбутнього візиту короля Великої Британії Чарльз III до США не обговорюватиметься тема справи фінансиста, сексуального злочинця, а нині покійного Джеффрі Епштейна.

Як повідомляють джерела, близькі до Букінгемського палацу, цю тему вирішили обійти, щоб не вплинути на можливі розслідування і судові процеси. Навіть невеликі публічні заяви можуть мати наслідки, тому сторони не хочуть ризикувати.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III заявив, що готовий надати повне сприяння правоохоронним органам, якщо у них виникнуть запитання щодо його брата, колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Таку інформацію вперше офіційно повідомив представник Букінгемського палацу, коментуючи скандал навколо справи американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, з яким Ендрю був близько знайомий.