Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT

Здатність Ірану вистояти проти США демонструє Тайваню шлях до ефективного стримування Китаю

Попри те, що війну США та Ізраїлю проти Ірану часто називають геополітичною перемогою Китаю через удар по американському престижу, конфлікт містить тривожні висновки для самого Пекіна. Досвід Ірану довів: рішуча оборона, побудована на асиметричних методах, здатна зірвати плани навіть технологічно переважаючого супротивника. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Іран, не маючи сучасного флоту чи авіації, зміг ефективно протистояти США завдяки масованому використанню дешевих дронів, мобільних ракетних систем та децентралізованому командуванню. Для Китаю, який розглядає можливість захоплення Тайваню, це стає попередженням про те, що чисельна перевага не гарантує швидкої перемоги.

Ключові стратегії іранського опору та їх значення для Тайбею:

Іран вистояв завдяки величезному арсеналу недорогої зброї, здатної перевантажити системи ППО. Тайвань вже впроваджує аналогічну концепцію «пекельного ландшафту», готуючи зону ураження в Тайванській протоці за допомогою тисяч дронів та протикорабельних ракет. Пакет озброєнь від США на $14 млрд, що включає системи HIMARS та безпілотні апарати, має забезпечити саме таку кількість засобів захисту. Іран зміг продовжувати боротьбу навіть після ударів по військовому керівництву завдяки розосередженню військ, використанню підземних бункерів та мобільних пускових установок. Експерти наголошують, що Тайваню необхідно підготувати плани наступництва та автономного командування, щоб вижити в умовах кібератак та спроб «обезголовлення» уряду. Війна в Ірані підтвердила, що одними лише авіаударами неможливо досягти остаточної перемоги. Якщо Китай наважиться на вторгнення, йому доведеться проводити ризиковану наземну операцію з величезними втратами, оскільки Тайвань перетворюється на складну для захоплення «фортецю».

Здатність Ірану вистояти проти значно могутнішої армії демонструє Тайбею шлях до ефективного стримування. Інвестування в мобільність, маскування та велику кількість відносно дешевих оборонних систем може зробити ціну китайської агресії неприйнятно високою. Таким чином, уроки близькосхідного конфлікту стають можливістю зміцнити обороноздатність Тайваню та запобігти великій війні в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Як відомо, президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню «Гоміньдан» Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є «історичною неминучістю».

«Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість», – стверджує він.

Нагадаємо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.