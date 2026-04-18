Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT

glavcom.ua
Здатність Ірану вистояти проти США демонструє Тайваню шлях до ефективного стримування Китаю

Попри те, що війну США та Ізраїлю проти Ірану часто називають геополітичною перемогою Китаю через удар по американському престижу, конфлікт містить тривожні висновки для самого Пекіна. Досвід Ірану довів: рішуча оборона, побудована на асиметричних методах, здатна зірвати плани навіть технологічно переважаючого супротивника. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Іран, не маючи сучасного флоту чи авіації, зміг ефективно протистояти США завдяки масованому використанню дешевих дронів, мобільних ракетних систем та децентралізованому командуванню. Для Китаю, який розглядає можливість захоплення Тайваню, це стає попередженням про те, що чисельна перевага не гарантує швидкої перемоги.

Ключові стратегії іранського опору та їх значення для Тайбею:

  1. Іран вистояв завдяки величезному арсеналу недорогої зброї, здатної перевантажити системи ППО. Тайвань вже впроваджує аналогічну концепцію «пекельного ландшафту», готуючи зону ураження в Тайванській протоці за допомогою тисяч дронів та протикорабельних ракет. Пакет озброєнь від США на $14 млрд, що включає системи HIMARS та безпілотні апарати, має забезпечити саме таку кількість засобів захисту.
  2. Іран зміг продовжувати боротьбу навіть після ударів по військовому керівництву завдяки розосередженню військ, використанню підземних бункерів та мобільних пускових установок. Експерти наголошують, що Тайваню необхідно підготувати плани наступництва та автономного командування, щоб вижити в умовах кібератак та спроб «обезголовлення» уряду.
  3. Війна в Ірані підтвердила, що одними лише авіаударами неможливо досягти остаточної перемоги. Якщо Китай наважиться на вторгнення, йому доведеться проводити ризиковану наземну операцію з величезними втратами, оскільки Тайвань перетворюється на складну для захоплення «фортецю».

Здатність Ірану вистояти проти значно могутнішої армії демонструє Тайбею шлях до ефективного стримування. Інвестування в мобільність, маскування та велику кількість відносно дешевих оборонних систем може зробити ціну китайської агресії неприйнятно високою. Таким чином, уроки близькосхідного конфлікту стають можливістю зміцнити обороноздатність Тайваню та запобігти великій війні в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Як відомо, президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню «Гоміньдан» Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є «історичною неминучістю». 

«Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість», – стверджує він.

Нагадаємо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

Читайте також

Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Сьогодні, 06:01
США готові застосувати військову силу проти стратегічних об'єктів Ірану
США висунули ультиматум Ірану: подробиці
16 квiтня, 18:22
Трамп спрогнозував угоду з Іраном вже цього місяця
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
15 квiтня, 13:24
Державний секретар США Марко Рубіо проведе зустріч із послами Ізраїлю та Лівану у Вашингтоні
США готують історичні переговори між Ізраїлем та Ліваном: Axios повідомив деталі
14 квiтня, 07:02
Перед переговорами Трамп поставив під сумнів позиції Ірану
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану
10 квiтня, 21:16
Стратегічно важливий водний шлях залишиться закритим до моменту повного відшкодування збитків, завданих війною
Іран висунув умову для відкриття Ормузької протоки
5 квiтня, 21:01
Дональд Трамп зробив заяву про ситуацію в Перській затоці
Трамп заявив, що зможе легко відкрити Ормузьку протоку та взяти нафту
3 квiтня, 21:29
Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі
Меланія Трамп представила першого робота-гуманоїда в Білому домі
26 березня, 01:31
США планують випустити золоту монету із Трампом до 250-річчя країни
Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом
20 березня, 03:35

Політика

Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького
AP: Туск заявив, що пов'язана з Росією фірма підтримала президентську кампанію Навроцького
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Трамп анонсував «новий світанок» для Куби
Іран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду
Іран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду
Bloomberg: Петер Мадяр готує масштабний демонтаж «системи Орбана» в Угорщині
Bloomberg: Петер Мадяр готує масштабний демонтаж «системи Орбана» в Угорщині

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
