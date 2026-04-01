Трамп втратив бажання до розблокування Ормузької протоки

glavcom.ua
Дональд Трамп зауважив, що основні військові цілі США у війні з Іраном значною мірою досягнуті

Президент США Дональд Трамп заявив, що активна фаза військової операції проти Ірану може бути завершена вже за два-три тижні. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

На думку американського лідера, основні військові цілі Вашингтона значною мірою досягнуті, а подальша присутність сил США в регіоні втрачає сенс. Трамп підкреслив, що за цей час Тегеран ще має можливість укласти мирну угоду, зазначивши, що удари по стратегічних об’єктах уже змусили іранську сторону замислитися над переговорами.

Окрему увагу президент приділив ситуації в Ормузькій протоці, яка залишається заблокованою з початку конфлікту. Трамп висловив гостре розчарування союзниками по НАТО та іншими партнерами, звинувативши їх у небажанні докладати зусиль для відкриття цього критично важливого водного шляху. Він закликав інші країни самостійно дбати про свою енергетичну безпеку, наголосивши, що США більше не виконуватимуть роль захисника для тих, хто не допомагав їм у скрутний момент. За словами Трампа, після того, як американська армія суттєво підірвала військовий потенціал Ірану, питання розблокування протоки має стати турботою країн, які безпосередньо залежать від поставок нафти з цього регіону.

Попри войовничу риторику, адміністрація Білого дому припускає, що повне відновлення судноплавства в протоці може і не бути обов’язковою умовою для офіційного припинення війни. Ця новина спровокувала оптимізм на фінансових ринках? ціни на нафту дещо знизилися. Водночас аналітики вказують на політичні ризики для Трампа, адже затягування конфлікту та високі ціни на бензин у США створюють загрозу для позицій Республіканської партії напередодні листопадових виборів.

У Білому домі наполягають, що економічні труднощі, спричинені операцією «Епічна лють», є короткостроковими. Речник адміністрації Куш Десаї заявив, що після виконання військових завдань США повернуться до стабільного зростання завдяки політиці низьких податків та енергетичної незалежності. Проте стратегічна невизначеність щодо майбутнього Ормузької протоки та вимоги Тегерана щодо суверенітету над нею залишають простір для подальшої нестабільності у світовій економіці та можуть викликати занепокоєння у країн Перської затоки, які розраховували на довгострокову підтримку Вашингтона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як відомо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її».

Трамп «не має карт» у війні проти Ірану – CNN
Трамп втратив бажання до розблокування Ормузької протоки
