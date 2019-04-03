Суд зобов’язав Мангера здати закордонний паспорт та носити електронний браслет



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Владислав Мангер у суді Фото: Радіо Свобода

Рішенням суду на Владислава Мангера покладається ряд обов'язків

Шевченківський суд міста Києва частково задовольнив клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк, на арешт.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Слідчий суддя ухвалив: клопотання прокурора відділу процесуального керівництва в досудовому розслідуванні і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Бояна Дмитра Володимировича про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою відносно Мангера Владислава Миколайовича задовольнити частково», - зачитала регулятивну частину судового рішення суддя Лідія Щебуняєва.

Суддя зазначила, що рішенням суду на Владислава Мангера покладається ряд обов'язків.

«Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді - за першою вимогою на визначений час, не відлучатись за межі міста Херсон без дозволу слідчого прокурора, повідомляти слідчого прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання прокурору свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю», - наголосила суддя.

Контроль за дотриманням виконанням ухвали суддя поклала на прокурора ГПУ Бояна.

Загалом судове засідання у вівторок разом з перервами тривало понад 11 годин.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.