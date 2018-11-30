Вбивство Гандзюк: слідча комісія провела засідання у Херсоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Гандзюк померла у лікарні

Частина засідання ТСК у справі про вбивство Гандзюк пройшла у закритому режимі

Частина виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк пройшла в закритому режимі.

Нагадаємо, засідання ТСК відбулося 29 листопада у Херсоні. У відкритому режимі депутати заслухали керівників Херсонської облдержадміністрації, а в закритому — правоохоронців.

За словами депутатів, усі ці люди можуть дати важливі свідчення, які допоможуть знайти замовника вбивства. Зокрема, одна з версій, яку обговорювали, стосується гострої критики з боку Гандзюк щодо корупційної схеми вирубки лісу на Херсонщині.

Зазначається, що декілька людей, які, за їхніми словами, мають факти, що допоможуть розкрити злочин, запропонували виступити в закритому режимі.

«Чому ми стільки уваги приділяємо лісу. Оскільки це є одна із версій, чому власне було вбито пані Гандзюк — через те, що вона викривала всі ті корупційні схеми, які точаться навколо незаконних вирубок лісу», — заявив народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко.

Засідання ТСК продовжиться зранку 30 листопада.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що очікує від заарештованих організаторів нападу на Гандзюк відомостей щодо його замовників.

Нардеп Антон Геращенко заявив, що організатору вбивства Гандзюк «світить» довічне, якщо він не здасть замовника.

Глава Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозапис із свідченнями і слідчим експериментом у справі про напад на Гандзюк.