Вбивство Гандзюк: суд залишив у СІЗО обвинувачених Мангера і Левіна

Ухвалу слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги адвокатів обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна, та залишив їх під вартою до 28 серпня.Про це повідомляє пресслужба суду.

«26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим М. та Л. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 30 червня Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт колишньому керівникові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну. Вони перебуватимуть під вартою до 28 серпня.

Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.