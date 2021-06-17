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    Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк

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    Близько 19:30 активісти почали акцію до дня народження Катерини &ndash; вони зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ, щоб нагадати імена вбивць. - Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк
    Близько 19:30 активісти почали акцію до дня народження Катерини – вони зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ, щоб нагадати імена вбивць.
    Фото: Главком

    Активісти анонсували акцію так, «як це б сподобалося Каті – з запалом, музикою та фаєрами»

    Сьогодні, 17 червня, радниці міського голови Херсону та активістці Катерині Гандзюк мало б виповнитися 36 років, проте три роки тому, через 1,5 місяця після 33-го дня народження, її облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. Опіки стали смертельними.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», близько 19:30 активісти почали акцію до дня народження Катерини – вони зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ, щоб нагадати імена вбивць.

    «Традиційно в цей день ми нагадуємо імена тих, хто замовив вбивство Каті, хто їх покривав, саботував розслідування, а також про те, що жоден із них не омине відповідальності. У день народження Каті ми запрошуємо всіх вийти під стіни МВС і передати вітання Арсену Авакову, Антону Геращенку, Артему Шевченко, Артуру Мерікову, Сергію Курділову та іншим, поки що непокараним правоохоронцям. Цю акцію ми проведемо так, як це б сподобалося Каті – з запалом, музикою та фаєрами», – розповіли у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?».

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    Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк
    Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк
    Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк
    Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк

    Тим часом 15 червня Дніпровський райсуд Києва залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві активістки – голову Херсонської облради Владислава Мангера. Адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, аргументуючи тим, що матеріали справи вже досліджені судом, Мангер не може впливати на свідків.

    «У задоволенні клопотань відмовити», – йдеться в ухвалі суду.

    Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.

    Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.
    Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.
    16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.
    Теги: МВС акція вбивство активісти розслідування Катерина Гандзюк
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    Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк