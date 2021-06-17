Під МВС почалася акція до дня народження Катерини Гандзюк

Близько 19:30 активісти почали акцію до дня народження Катерини – вони зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ, щоб нагадати імена вбивць.

Активісти анонсували акцію так, «як це б сподобалося Каті – з запалом, музикою та фаєрами»

Сьогодні, 17 червня, радниці міського голови Херсону та активістці Катерині Гандзюк мало б виповнитися 36 років, проте три роки тому, через 1,5 місяця після 33-го дня народження, її облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку. Опіки стали смертельними.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», близько 19:30 активісти почали акцію до дня народження Катерини – вони зібралися під стінами Міністерства внутрішніх справ, щоб нагадати імена вбивць.

«Традиційно в цей день ми нагадуємо імена тих, хто замовив вбивство Каті, хто їх покривав, саботував розслідування, а також про те, що жоден із них не омине відповідальності. У день народження Каті ми запрошуємо всіх вийти під стіни МВС і передати вітання Арсену Авакову, Антону Геращенку, Артему Шевченко, Артуру Мерікову, Сергію Курділову та іншим, поки що непокараним правоохоронцям. Цю акцію ми проведемо так, як це б сподобалося Каті – з запалом, музикою та фаєрами», – розповіли у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Тим часом 15 червня Дніпровський райсуд Києва залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві активістки – голову Херсонської облради Владислава Мангера. Адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, аргументуючи тим, що матеріали справи вже досліджені судом, Мангер не може впливати на свідків.

«У задоволенні клопотань відмовити», – йдеться в ухвалі суду.

Раніше повідомлялося про те, що в засіданні планував взяти участь народний депутат Ілля Ківа і взяти Мангера на поруки. Однак депутат в залі суду не з'явився.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.