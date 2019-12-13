Вбивство Шеремета: головний фігурант перед обшуком просив родича винести з квартири міну — ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучена у родича Антоненка міна МОН-50 Фото: УП

У результаті обшуку начебто знайшли міну МОН-50, яка була у напіврозібраному стані

Підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета співак Андрій Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

Про це УП повідомив співрозмовник близький до слідства

«Слідство встановило, що перед обшуками один з співмешканців Андрія Антоненка виніс щось зелене, заховане в шафі в Антоненка», - зазначило джерело.

Зазначається, що ця річ була захована на нижньому поверсі в офісі. Слідство встановило, що ім'я родича і співмешканця Антоненка – Сергій.

Джерело ЗМІ зазначило, що нічні обшуки у волонтерів були викликані пошуком даного предмета. У результаті обшуку у Сергія знайшли міну МОН-50, яка була у напіврозібраному стані.

«Міну вилучили і направили на експертизи. Зокрема ведуться експертизи ДНК, відібрані зразки на молекулярний аналіз», - резюмує видання.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Про відвід судді Вовка захист просив у справі Андрія Антоненка. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим.

Зазначимо, що суддя Вовк має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

Згодом суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід.

Як відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.