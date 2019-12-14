Депутатка Зінкевич та співак Положинський хочуть взяти Антоненка на поруки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд обирає запобіжний захід фігуранту справи Шеремета Андрію Антоненку

За даними слідства, Антоненко вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство Павла Шеремета

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич, а також популярний співак Олександр Положинський готові взяти на поруки підозрюваного у справі Павла Шеремета музиканта та добровольця Андрія Антоненка.

Про це у суді заявив адвокат Антоненка.

Також про готовність взяти Антоненка на поруки заявив військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров та інші.

За даними слідства, музикант і доброволець Андрій Антоненко, захопившись радикальними націоналістичними настроями, вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство Павла Шеремета. Антоненко долучив до групи хірурга з Охматдиту Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Зазначимо, що захист Антоненка просив про відвід судді Вовка. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим. Натомість суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід.

Також відомо, що Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

Як відомо, у п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вивства Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Зазначимо, що 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.