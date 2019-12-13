Адвокатське об’єднання Найєма не захищатиме фігуранта справи Шеремета Антоненка



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У вбивстві Шеремета поліція підозрює Андрія Антоненка

Павло Шеремет був добрим товаришем засновника компанії «Міллер» Масі Найєма, що унеможливлює захист інтересів будь-кого з підозрюваних у цій справі

Адвокатське об`єднання «Міллер», засновником та юристом якого є Масі Найєм, повідомило, що їхні юристи не захищатимуть підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Адвокатське об`єднання «Міллер» не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета - друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма», - зазначається у заяві

Зазначається, що журналіст Павло Шеремет був добрим товаришем засновника компанії «Міллер» Масі Найєма, що унеможливлює захист інтересів будь-кого з підозрюваних у цій справі адвокатами об`єднання через правовий та етичний конфлікт інтересів.

Також повідомляється, що адвокати «Міллер» не входили у справу на стороні захисту, а лише забезпечили дотримання закону під час обшуків у Андрія Антоненка. Він звернувся до компанії за правовою допомогою під час обшуку та вручення йому підозри.

«На цьому участь адвокатів «Міллер» у справі вбивства Павла Шеремета вичерпано і є неможливою у подальшому», — додали у компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта Андрія Антоненка і волонтерку Юлію Кузьменко.

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року.