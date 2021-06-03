Учені помітили гігантські уламки поблизу Чумацького Шляху (фото)

Чимало галактик втратили значну кількість холодного нейтрального атомарного водню

Астрономи поблизу Чумацького Шляху виявили гігантські уламки. Вони складаються з холодного нейтрального атомарного водню і простягаються приблизно на 450 тисяч світлових років. Про це інформує arXiv.org.

Аби розгледіти уламки, вчені скористалися радіотелескопом MeerKAT у Південній Африці.

Астрономи виявили протяжні уламки з холодного нейтрального атомарного водню, що знаходяться навколо ядра триплетної галактики, відомої як NGC 7232/3. Потоки речовини простягаються на двадцять кутових хвилин, що відповідає 456 тисячам світлових років. Це приблизно втричі перевищує протяжність області нейтрального атомарного водню в трійці галактик.

Приливні уламки містять атомарний водень із загальною масою 4,5 мільярда сонячних мас. Це більше половини повної маси водню, що знаходиться в NGC 7232/3.

Галактики NGC 7232/3, NGC 7233 і NGC 7232 втратили значну кількість речовини, в той час як NGC 7232B, схоже, характеризується надлишком газу.

Однак вчені з’ясували, що в цілому триплет NGC 7232/3 не страждає від дефіциту атомарного водню, який бере участь у зореутворенні, незважаючи на приливні ефекти.

Додамо, що нещодавно великий астероїд 2015 KJ19, розмір якого можна порівняти з висотою піраміди Хеопса, наближався до Землі.