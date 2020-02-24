Київ поплив: через дощ зі снігом затопило декілька вулиць (відео)



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Біля метро «Сирець» із-під землі забив «гейзер» Фото: скріншот відео

Вулиці Києва перетворюються на річки

У ніч на понеділок, 24 лютого, у Києві розпочався сильний дощ, який вранці перейшов у мокрий сніг.

У зв’язку з цим на багатьох вулицях Києва утворилися великі калюжі, подекуди цілі озера.

Зокрема, на вулиці Щусєва поблизу зі станцією метро «Сирець» із-під землі забив «гейзер». Місцеві мешканці кажуть, що так відбувається часто, коли опади трохи більші за норму, повідомляє «Київ оперативний».

Крім того, затопило вулицю Володимира Брожка. Колеса автомобілів повністю у воді.

До словам, потопи на вулиці Брожка стаються завжди, коли пройде сильний дощ. Так, наприклад, у серпні 2018 року тут був великий потоп через зливу.