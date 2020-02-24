Київ поплив: через дощ зі снігом затопило декілька вулиць (відео)
Біля метро «Сирець» із-під землі забив «гейзер»
Фото: скріншот відео
Вулиці Києва перетворюються на річки
У ніч на понеділок, 24 лютого, у Києві розпочався сильний дощ, який вранці перейшов у мокрий сніг.
У зв’язку з цим на багатьох вулицях Києва утворилися великі калюжі, подекуди цілі озера.
Зокрема, на вулиці Щусєва поблизу зі станцією метро «Сирець» із-під землі забив «гейзер». Місцеві мешканці кажуть, що так відбувається часто, коли опади трохи більші за норму, повідомляє «Київ оперативний».
Крім того, затопило вулицю Володимира Брожка. Колеса автомобілів повністю у воді.
До словам, потопи на вулиці Брожка стаються завжди, коли пройде сильний дощ. Так, наприклад, у серпні 2018 року тут був великий потоп через зливу.