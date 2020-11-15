Куріння вейпа виявилося небезпечним під час пандемії коронавірусу, – вчені

У любителів вейпінгу симптоми Covid-19 проявляться в більш важкій формі

Дослідники з медичної школи Стенфордського університету з’ясували, що систематичне куріння вейпа може бути небезпечним під час пандемії. Так, люди з подібною звичкою мають в п’ять-сім разів вищі ризики заразитися коронавірусом в порівнянні з людьми, які не палять, повідомляє видання The National Interest.

Вчені використовували дані про населення США, зібрані в період пандемії в ході опитування, в якому взяли участь 4,3 тисячі осіб у віці 13-24 років. Кожен другий респондент повідомив, що курить. Проаналізувавши інформацію, наукові співробітники дійшли висновку, що у любителів вейпінгу не тільки підвищений ризик зараження інфекцією, а й в п’ять разів більше шанс, що симптоми Covid-19 проявляться в більш важкій формі.

У підсумку вони знайшли свідчення того, що люди, які займаються вейпінгом, в п’ять-сім разів частіше підхоплюють вірус в порівнянні з тими, хто не палить електронні сигарети. Одна з авторів роботи, професор педіатрії Стенфордського університету доктор Бонні Халперн-Фелшер попередила молодих людей, що вони можуть піддатися «першочерговому ризику зараження» коронавірусом через пошкодження свої легень.

У публікації уточнюється, що збільшений ризик інфікування обумовлений декількома причинами. З одного боку, електронні сигарети змінюють імунну систему і погано впливають на легені. З іншого, аерозольні частинки, що видихаються можуть нести в собі Covid-19 і заразити оточуючих.

Нагадаємо, у світі зафіксували більше 54 мільйонів нових випадків коронавірусу.