Пандемія в Україні: МОЗ сотворив «чудо». І ось його рецепт....

Ви скажете що чудес на світі не буває?

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Вы скажете что чудес на свете не бывает ? Нет, я вам отвечу. Бывают. Представляю вашему вниманию модель украинского чуда.

На данных графиках представлены три параметра по 4 странам на одной часовой шкале. Украина, Франция, Италия и Польша. Госпитализации, реанимации и число летальных исходов от Ковида.

Графік госпіталізації, реанімації та смертності

Здесь очень хороши видно что по сравнению с другими странами, у нас очень слабый рост госпитализаций и реанимаций, что в последствии приводит к низкому числу летальных исходов. Вы скажете это не чудо ? Конечно же чудо. Авторы этого украинского феномена - МОЗ Украины.

А теперь объясняю подробней. Госпитализации в Украине не могут расти такими темпами как в других странах по очень простой причине, недостаточно оборудованных койкомест. В подтверждение моих слов решение Кабина в эту среду о перераспределении 895 млн.грн на обеспечение кислородом больниц. Это там госпитализации растут когда появляются пациенты с показаниями, у нас госпитализации растут когда появляются свободные койки.

Что касается низкого числа летальных случаев, так здесь все просто. Внебольничные летальные без теста, идут как летальные по другим причинам, но только не Ковид.





Джерело: блог Євген Істребіна

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