Вчені розповіли, коли щеплення починає захищати від коронавірусу

Дослідники з'ясували, що через два тижні після першої дози в організмі включається захист проти інфекції

Створена на основі мРНК вакцина проти коронавірусу починає захищати від вірусу через 14 днів після отримання першої дози. Про це йдеться в статті за результатами масштабного дослідження, опублікованої в журналі Nature.

Відзначається, що йдеться про дослідження вакцини, створеної компанією Moderna, яку 18 грудня схвалило Управління з продовольства і медикаментів США.

Як повідомляється, у масштабних клінічних дослідженнях взяли участь 30 тисяч добровольців. Половина з них отримала дві дози плацебо, а половина - дві дози вакцини. Перерва між уколами тривала 28 днів.

В результаті, вчені встановили, що вакцина на 94% ефективно запобігає появі симптомів Covid-19. А попередні аналізи вказали на те, що одна доза вакцини може дати деякий захист від початку безсимптомного перебігу хвороби. За час випробувань у 30 пацієнтів з'явилися важкі симптоми Covid-19. Але всі вони отримали плацебо.

Приблизно, у половини добровольців, яким зробили щеплення, скаржилися на побічні дії, такі як головний біль. Такі ефекти з'являлися після другого уколу. Але серйозних побічних дій майже не було виявлено.

Нагадаємо, Ізраїль став третьою країною після США і Канади, яка схвалила вакцину Moderna. В Ізраїлі станом на 4 січня першу дозу Covid-вакцини отримали понад 13% громадян.

До слова, Вселенський патріарх Варфоломій закликає людей робити щеплення від коронавірусу. Він також повідомив, що теж збирається вакцинуватися.

Вакцинація стартувала вже у 29 країнах. У світі від Covid-19 вакцинувалося вже понад 10 млн людей.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

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