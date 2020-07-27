Вчені знайшли нові ефективні препарати проти коронавірусу



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Вчені знайшли нові ефективні препарати проти коронавірусу

Дослідники проаналізували найбільшу базу даних лікарських препаратів, щоб знайти ті, які здатні зупинити розмноження коронавірусу

Вчені Медичного дослідницького інституту в США виявили більше двадцяти нових лікарських препаратів, які здатні зупиняти реплікацію коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature.

Дослідники проаналізували найбільшу базу даних лікарських препаратів, щоб знайти ті, які здатні зупинити розмноження коронавірусу.

Всього було знайдено 100 молекул з підтвердженою противірусною активністю, і 21 препарат був визнаний ефективним в безпечних для пацієнтів концентраціях. Крім того, чотири препарати діють синергічно з ремдесивіром, який застосовують для лікування Covid-19.

Два лікарських засоби вже схвалені FDA: протиалергенний астемізол і клофазамін проти лепри.

В даний час дослідники випробовують 21 препарат на невеликих моделях тварин і на органелах - тривимірних моделях, які імітують органи людини, в даному випадку легені.

За словами вчених, клофазімін, ханфангчін А, апілімод і ONO 5334 являють собою найкращі короткострокові варіанти ефективного лікування.

До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.