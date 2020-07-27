Вчені знайшли нові ефективні препарати проти коронавірусу
Дослідники проаналізували найбільшу базу даних лікарських препаратів, щоб знайти ті, які здатні зупинити розмноження коронавірусу
Вчені Медичного дослідницького інституту в США виявили більше двадцяти нових лікарських препаратів, які здатні зупиняти реплікацію коронавірусу SARS-CoV-2.
Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature.
Дослідники проаналізували найбільшу базу даних лікарських препаратів, щоб знайти ті, які здатні зупинити розмноження коронавірусу.
Всього було знайдено 100 молекул з підтвердженою противірусною активністю, і 21 препарат був визнаний ефективним в безпечних для пацієнтів концентраціях. Крім того, чотири препарати діють синергічно з ремдесивіром, який застосовують для лікування Covid-19.
Два лікарських засоби вже схвалені FDA: протиалергенний астемізол і клофазамін проти лепри.
В даний час дослідники випробовують 21 препарат на невеликих моделях тварин і на органелах - тривимірних моделях, які імітують органи людини, в даному випадку легені.
За словами вчених, клофазімін, ханфангчін А, апілімод і ONO 5334 являють собою найкращі короткострокові варіанти ефективного лікування.
До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.