Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив введення у Вашингтоні режиму надзвичайної ситуації, щоб забезпечити безпеку перед інавгурацією обраного глави держави Джо Байдена.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію в Вашингтоні і розпорядився направити федеральну допомогу місту щодо реагування на екстрені обставини, пов'язані з інавгурацією президента», - йдеться в повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

Під час надзвичайної ситуації влади Вашингтона зможе отримати федеральне фінансування, а також скористатися ресурсами федеральних органів, таких як агентство США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA).