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    Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

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    Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена

    Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

    Чинний президент США Дональд Трамп оголосив введення у Вашингтоні режиму надзвичайної ситуації, щоб забезпечити безпеку перед інавгурацією обраного глави держави Джо Байдена.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    «Президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію в Вашингтоні і розпорядився направити федеральну допомогу місту щодо реагування на екстрені обставини, пов'язані з інавгурацією президента», - йдеться в повідомленні.

    Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

    Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня.

    Під час надзвичайної ситуації влади Вашингтона зможе отримати федеральне фінансування, а також скористатися ресурсами федеральних органів, таких як агентство США з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA).

    Теги: США Дональд Трамп президент
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