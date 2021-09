Вчені з’ясували, наскільки небезпечними для здоров’я є вакцини Moderna і Pfizer

За результатами досліджень було виялено певне почастішеня випадків міокардиту і перикардиту у вакцинованих

Вакцинація препаратами Pfizer і Moderna не несе серйозних загроз для здоров'я. До такого висновку прийшли вчені з США, які опублікували відповідну статтю у виданні The Journal of the American Medical Association.

У рамках програми Центрів із контролю та профілактики захворювань США Vaccine Safety Datalink дослідники проаналізували дані про здоров'я 12 млн пацієнтів з середини грудня 2020 року по 26 червня 2021-го. У ході аналізу порівнювався стан 6,2 млн людей протягом 3 тижнів після першої дози та 5,7 млн протягом 3-6 тижнів після другої.

Критеріями оцінки була наявність 23 наслідків для здоров'я, що викликають стурбованість медичної спільноти, – симптомів коронавірусу, ефектів, виявлених під час клінічних випробувань вакцин, тощо. Серед них були захворювання нервової системи (енцефаліт, мієліт і синдром Гієна-Барре), серцево-судинні проблеми (гострий інфаркт міокарда, інсульт і легенева емболія), параліч Белла, апендицит і анафілаксія.

Надалі за допомогою статистичного аналізу дослідники оцінювали, чи змінилася кількість випадків того чи іншого симптому до рівня певного порогу. Жодне з наслідків його не досягло. Разом з тим дослідники відзначили почастішання після вакцинації міокардиту та перикардиту серед молодих людей. Серед вакцинованих пацієнтів віком від 12 до 39 років на мільйон доз налічувалося 6,3 додаткових випадків міокардиту.

