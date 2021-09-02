В Японії визначили склад знайдених домішок у вакцині Moderna

МОЗ Японії: в партії вакцини Moderna виявили частинки нержавіючої сталі

У партії вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna з домішками, знайденої в Японії, виявили частинки нержавіючої сталі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на японське Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ розкрили склад домішок після ретельної перевірки препарату. Імовірно, частинки потрапили в вакцину з виробничого обладнання.

Представники компанії-дистриб'ютора вакцини Takeda Pharmaceutica заявили, що нержавіюча сталь не становить додаткового ризику для здоров'я людини. У компанії відзначили, що цей матеріал зазвичай використовується в серцевих клапанах, ендопротезах суглобів, металевих швах і скобах.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що в ще одній поставленій в Японію партії вакцини проти Covid-19 виробництва американської компанії Moderna виявили сторонні домішки. Вакцина з цієї партії була введена близько 400 японцям.

До цього повідомлялося про смерть двох людей після вакцинації препаратом із домішками. Чоловіки померли у віці 30 років, за кілька днів до смерті вони отримали другу дозу вакцини від коронавірусу.

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