  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Японії визначили склад знайдених домішок у вакцині Moderna

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Припускають, частинки потрапили у препарат із обладнання - В Японії визначили склад знайдених домішок у вакцині Moderna
    Припускають, частинки потрапили у препарат із обладнання
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ Японії: в партії вакцини Moderna виявили частинки нержавіючої сталі

    У партії вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna з домішками, знайденої в Японії, виявили частинки нержавіючої сталі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на японське Міністерство охорони здоров'я.

    У МОЗ розкрили склад домішок після ретельної перевірки препарату. Імовірно, частинки потрапили в вакцину з виробничого обладнання.

    Представники компанії-дистриб'ютора вакцини Takeda Pharmaceutica заявили, що нержавіюча сталь не становить додаткового ризику для здоров'я людини. У компанії відзначили, що цей матеріал зазвичай використовується в серцевих клапанах, ендопротезах суглобів, металевих швах і скобах.

    Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що в ще одній поставленій в Японію партії вакцини проти Covid-19 виробництва американської компанії Moderna виявили сторонні домішки. Вакцина з цієї партії була введена близько 400 японцям.

    До цього повідомлялося про смерть двох людей після вакцинації препаратом із домішками. Чоловіки померли у віці 30 років, за кілька днів до смерті вони отримали другу дозу вакцини від коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: партії смерть вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Японії визначили склад знайдених домішок у вакцині Moderna