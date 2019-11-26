Вчителі і лікарі не отримують зарплати. В уряді визнали проблеми



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Гончарук розповів, коли виплатять зарплати медикам та вчителям

Кабінет міністрів обіцяє вирішити ситуацію із заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат. Прем’єр Олексій Гончарук сьогодні заявив, що уряд вже завтра передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів.

«Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», – розповів Гончарук.

Також урядовий портал повідомив, що МОЗ змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. «Таким чином, із наступного року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів», - обіцяють в Кабміні.

У повідомленні йдеться, що Міністерство освіти й науки також «активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості».

«Наступного року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною», - повідомляє урядовий портал.

Також в Міносвіти заявили про «створення ефективної мережі шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам».

У Гончарука нагадали, що наступного року уперше для молодих вчителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. «А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%», = повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, сьогодні перед відльотом до Естонії та Литви президент Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед лікарями та вчителями.

До слова, раніше керівниця міністерства науки і освіти Ганна Новосад заявила, що в Україні наразі більше вчителів, ніж потрібно.